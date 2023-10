Coldcase-team vraagt opnieuw aandacht voor het onderzoek naar de dood van Fokko Werkman uit Haule

Op 12 oktober 2023 is het twintig jaar geleden dat Fokko Werkman in het woongedeelte achter zijn kroeg werd gevonden. Een team van zo’n twintigtal rechercheurs startte destijds een uitgebreid onderzoek naar zijn dood. Hun inzet en de aandacht die de zaak kreeg in TV-programma’s van onder anderen Peter R. de Vries en John van den Heuvel hebben helaas tot op heden niet geleid tot het achterhalen van de verdachte.

Wie was er in zijn woning?

Rechercheur Jitcia Tamminga maakt onderdeel uit van het coldcase-team dat de gewelddadige dood van Fokko onderzoekt. Jitcia: “Eén van de sporen die destijds is veiliggesteld is de (shag)sigaret, de peuk, die in de woning is gevonden en waar DNA op is aangetroffen. Dit DNA komt niet overeen met dat van Fokko en is dus van een ander persoon. We vermoeden dan ook dat er kort voor de dood op vrijdag, zaterdag of zondag 12 oktober, iemand in de woning van Fokko is geweest.

Uit het DNA blijkt dat het gaat om een man. De recherche komt heel graag met deze man in contact, mogelijk heeft hij waardevolle informatie voor ons onderzoek. We willen dan ook graag weten wie degene is die in de woning van Fokko een sigaret heeft gerookt. Het gaat dus om een zelfgerolde sigaret, oftewel een ‘shagje’.



Nooit te laat

De familie van Fokko mist hem nog iedere dag. Jan Werkman, de broer van Fokko: “Fokko was een hardwerkend en geliefd mens. We hopen intens dat als er iemand is die iets weet of zich herinnert zich toch na al die jaren nog meldt”. Jitcia: “Elke brok aan informatie, ieder detail en elke tip kan ons verder helpen in het onderzoek. Daarom roepen we ook nu, twintig jaar na dato, nog steeds mensen op om met ons mee te denken. Het is nooit te laat om informatie te delen. De familie weet na al die jaren niet wie er verantwoordelijk is voor de dood van Fokko en wat het motief is voor zijn dood. Wij willen graag antwoord kunnen geven op die vragen en deze zaak oplossen”.



Informatie

Heeft u informatie over wie deze (shag)sigaret heeft gerookt bij Fokko thuis? Bent u of kent u diegene? Of heeft u andere informatie die ons iets zou kunnen vertellen over wat er gebeurd is met Fokko Werkman op zondag 12 oktober 2003? Heeft u in de afgelopen jaren iemand horen praten over zijn dood of weet u wie er mogelijk iets mee te maken heeft? De politie komt graag met u in contact. Bel met 0900-8844 of met de Opsporingstiplijn via 0800-6070.