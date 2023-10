Politie ontdekt duizenden XTC-pillen in bedrijf

Controle

De politie controleerde gisteren diverse bedrijven tijdens een handhavingsactie. Het bedrijfspand aan het Verdunplein in Eindhoven maakte ook deel uit van die actie. Op het spoor gezet door een drugshond ontdekten agenten tijdens de controle grote hoeveelheden(duizenden) pillen (vermoedelijk XTC) in een bedrijfsruimte. Ze doorzochten vervolgens het hele bedrijf en stuitten ook op grondstoffen voor de productie van XTC.



Opslaglocatie

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzochten de chemicaliën die zijn aangetroffen. Ook zorgden zij dat de opslaglocatie op een veilige manier is ontmanteld en ontruimd. In totaal zijn enkele honderden liters chemicaliën aangetroffen. Dit zijn grondstoffen oor de productie van XTC zoals grondstoffen en chemicaliën. Die kunnen o.a. gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van PMK. Alles zijn na onderzoek afgevoerd en op een veilige manier verwerkt. Hetzelfde geldt uiteraard voor de materialen waarin de grondstoffen opgeslagen zijn.



Aanhouding

Een 51-jarige man uit Eindhoven is gisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de opslaglocatie voor drugs en voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau. Het onderzoek gaat uiteraard ook na de ontmanteling verder.



Meld!

Een opslaglocatie (of voor drugs in je omgeving is levensgevaarlijk. Dat je melding maakt als je iets verdachts ziet is dan ook van groot belang. Zie je iets verdachts bij een woning, bedrijf of loods, of wordt er in je omgeving mogelijk drugsafval gedumpt bel 112. Heb je een vermoeden van een mogelijke locatie waar drugs worden geproduceerd of opgeslagen? Bel dan met 0900-8844. Via politie.nl (https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-anders) kun je online jouw melding doen. Liever anoniem melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-9000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem (https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/