Nader onderzoek plaats delict overleden man Grootebroek

Op donderdag 31 augustus 2023 werd de politie omstreeks 11.00 uur geïnformeerd over een zwaargewonde man in een pand aan de Zesstedenweg in Grootebroek. De man, een 41-jarige man uit Enkhuizen, is zaterdag 2 september in het ziekenhuis te komen overlijden.

Aanhouding

Op zaterdag 2 september werd een 40-jarige man uit Bovenkarspel aangehouden. Hij zit sinds 5 september niet meer vast. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is besloten de man niet langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing doet sinds 31 augustus intensief onderzoek naar het overlijden van de man. In het belang van het onderzoek kunnen op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen worden gedaan. Lees hier en hier de eerdere berichtgevingen.

Getuigen en camerabeelden

Het onderzoeksteam van de politie spreekt nog altijd graag meer getuigen of mensen met informatie. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden uit de omgeving van de Zesstedenweg in Grootebroek waar mogelijk op donderdag 31 augustus tussen 09.00 uur en 11.30 uur passerende personen en/of voertuigen op te zien zijn.

Hebt u belangrijke informatie of camerabeelden? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Meld u direct. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023187503