4 verdachten aangehouden voor ontvoering en mishandeling

Een 26-jarige man uit Nuenen, een 30-jarige man uit Eindhoven, een 39-jarige man uit Someren en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden vanochtend in alle vroegte aangehouden. Afgelopen maanden is er uitvoerig onderzoek gedaan door de recherche in Helmond en kwamen de mannen in de loop van het onderzoek in beeld. Ze zitten vast voor verder onderzoek.

Ontvoering

In de avond van 24 maart liep het slachtoffer met een vriend richting de parkeerplaats aan de Ter Heidestraat in Helmond. Daar werd hij plots door onbekende mannen in een busje getrokken en ontvoerd. Het slachtoffer werd flink toegetakeld. Met o.a. steekwonden meldde hij zich een paar uur later in het ziekenhuis. Een conflict in het drugscircuit zou de aanleiding van de ontvoering en mishandeling zijn.