Politie zoekt meer camerabeelden in opsporingsonderzoek na confrontatie Legia-supporters en politie

Alkmaar - Op donderdagavond 5 oktober was het in aanloop naar de wedstrijd AZ-Legia Warschau onrustig bij de ingang van het bezoekersvak. Aanhangers van Legia Warschau bestormden de toegangspoort. De mobiele eenheid kon dit helaas niet voorkomen, vanwege het heftige geweld dat tegen de politie en stewards werd gebruikt. Bij die actie is één ME’er bewusteloos geraakt. Twee andere raakten lichtgewond en konden hun werk hervatten. Bij de bestorming maakten Legia-aanhangers ook een aantal wapenstokken en helmen afhandig van ME'ers. Politie en OM nemen dit ernstige incident hoog op, daarom is een opsporingsonderzoek gestart om de verantwoordelijken voor het geweld tegen de politie en stewards te identificeren. In dit onderzoek is de politie op zoek naar meer camerabeelden.