Grootschalig onderzoek naar schietincident Oss

Schietincident

Een 15-jarige jongen uit Oss raakte zaterdagavond 14 oktober zwaargewond toen hij van achteren werd neergeschoten. De dader vluchtte op een fiets in de richting van de Berghemseweg. Het slachtoffer wist om hulp te roepen, waarna omstanders 112 hebben gebeld. De jongen ligt nog in het ziekenhuis en is aanspreekbaar. De aanleiding van het schietincident is vooralsnog onbekend, maar het onderzoek is in volle gang.

De politie is al vanaf het begin actief op zoek naar de dader. De schutter had op het moment van het schietincident bovenkleding aan waarvan de onderste helft donkerkleurig is en de bovenste helft lichtkleurig.

Beelden en informatie

Iedereen die informatie en/of camerabeelden heeft over de dader kan zich bij ons melden. Vooral (camera)beelden van de Schadewijkstraat en omgeving zijn erg welkom. Je kunt de beelden uploaden via het onderstaande tipformulier. Zaaknummer: 2023227402.

Als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden, dan kun je informatie delen met het TCI via het telefoonnummer: 06-84 47 69 68 (of het algemene nummer TNI tijdens kantooruren: 088- 661 7734).