Flinke vuurwerkvangst in Edese woning

In totaal werden in de woning honderden stuks vuurwerk aangetroffen. Daarbij gaat het om nitraten, cobra’s, shells en verschillende vuurpijlen. De agenten deden de vondst na een binnengekomen tip en hebben het vuurwerk in beslag genomen. Alles zal worden vernietigd.

Groot gevaar

Je moet er niet aan denken wat er gebeurt wanneer er bijvoorbeeld brand ontstaat in een woning als deze. Met de jaarwisseling in aantocht vraagt de politie bewoners extra om alert te zijn. Heeft u het vermoeden van verboden vuurwerkbezit of mogelijk zelfs handel in uw omgeving? Meld dit dan via 0900-8844. Ook is er de mogelijkheid om volledig anoniem te melden bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Niet in de laatste plaats omdat zwaar vuurwerk meer dan eens wordt gebruikt door criminelen om elkaar bijvoorbeeld te intimideren. Daarnaast is de aanwezigheid van grote hoeveelheden verboden vuurwerk in woonwijken gevaarlijk. De aanpak ervan heeft hoge prioriteit. In 2022 werd een recordhoeveelheid verboden vuurwerk van straat gehaald: ruim 684.000 kilo.

De jongen wordt verhoord en het Openbaar Ministerie (OM) beslist over de verdere gevolgen voor hem. Voor minderjarigen is het goed te weten dat het bezitten van zwaar, professioneel vuurwerk als een misdrijf geldt. Voor wie ermee wordt gepakt kunnen de gevolgen groot zijn. Meer informatie is hier te vinden, of via de links onderaan dit artikel.

^SV 2023446465