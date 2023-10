Steekincident Teniersstraat Geleen

Rond 06:30 uur kwam er een melding binnen bij de de meldkamer dat er een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer dat te voet onderweg was, bleek door een onbekend persoon gestoken te zijn. Terwijl hij over de Teniersstraat in de richting van de parkeerplaats liep, werd hij plotseling van achteren aangevallen en gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer is medisch behandeld.

Signalement

De verdachte was ongeveer 1.80 lang en had een normaal postuur. Hij was geheel gekleed in het zwart. Hij droeg een strakzittende zwarte trainingsbroek, een zwarte jas en een zwarte pet met daaroverheen een capuchon. Na het incident is de verdachte weggerend in de richting van de Eberhardstraat. Daarna verdween hij uit het zicht.

Burgernet

De politie is direct na het incident op zoek gegaan naar de verdachte en heeft een burgernet melding verspreid. Dit heeft nog niet geleid naar de identiteit van de verdachte. De politie is op zoek naar getuigen die de verdachte voorafgaand aan of kort na het incident hebben gezien. Heeft u informatie neem dan contact op via 0900-8844. Als u liever anoniem wil blijven bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.