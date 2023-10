Politie, OM en gemeente: explosies in Alkmaar moeten stoppen

De afgelopen drie weken zijn er meerdere explosies geweest in Alkmaar. ‘We maken ons zorgen’, zegt Ellen Zentveld, teamchef van Basisteam Alkmaar. ‘Tot nu toe is er sprake van alleen materiële schade, maar de kans op letsel is groot.’ Daarbij is het niet ondenkbaar dat ook onschuldige mensen betrokken raken bij zaken waar zij niets mee te maken hebben. Zo is uit onderzoek gebleken dat de explosie aan de Koedijkerstraat op dinsdag 3 oktober, zeer waarschijnlijk het verkeerde pand betrof. Dit wordt nader onderzocht.

'Dit moet stoppen!'

De explosies hebben grote impact op ieders gevoel van veiligheid. Burgemeester Anja Schouten: ‘Tot mijn grote bezorgdheid en verontwaardiging wordt Alkmaar de laatste tijd getroffen door explosieven die aan deuren van woningen en bedrijfspanden tot ontploffing worden gebracht. Dit kan echt niet, dit moet stoppen!’ Daarom zetten politie en OM vol in op de opsporing van de daders en het voorkomen van nieuwe incidenten. Hierbij zijn uw tips zeer welkom. Weet u iets over (een van) onderstaande incidenten? Beschikt u over camerabeelden? Meld het dan bij de politie. Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel dan 112.

Locaties en data

De explosies vonden plaats op:

Lekstraat in Alkmaar, 14 september

Bannewaard in Alkmaar, 30 september

Ruusbroechof in Alkmaar, 2 oktober

Baansingel in Alkmaar, 2 oktober

Koedijkerstraat in Alkmaar, 3 oktober

Ruusbroechof in Alkmaar, 4 oktober

Bagijnenstraat in Alkmaar, 4 oktober

Melden helpt, ook anoniem

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 112. Hebt u informatie over (de achtergronden van) een van de explosies? Meld het dan ook! Hebt u relevante camerabeelden? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Als u het eng of spannend vindt om te melden, dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij winnen op onopvallende wijze informatie in en beschermen de tipgever te allen tijde te beschermen.