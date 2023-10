Politie verricht aanhouding na explosie Alkmaar, recherche start TGO

Rond 23.20 uur kreeg de politie een melding van een harde knal in de Zijperstraat. Aangekomen op locatie zagen agenten duidelijke schade aan het desbetreffende pand, vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Op de nabijgelegen Kwakelkade hielden omstanders iemand onder controle die zou zijn weggerend bij het pand. Deze persoon is aangehouden door de politie.



De verdachte is een 16-jarige jongeman uit de gemeente Zaanstad. Hij zit nog vast en zijn rol wordt verder onderzocht.



Recherche Alkmaar start TGO

De politie in Alkmaar is vandaag, naar aanleiding van deze aanhouding en eerdere explosies, een TGO gestart. Een TGO-onderzoek is een opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Het TGO is een tijdelijke organisatiestructuur van politie en Openbaar Ministerie (OM) wat is ingericht voor de aansturing van complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact.



De eerste dagen van een onderzoek wordt onder andere buurtonderzoek gedaan, camerabeelden in de directe omgeving worden gezocht en uitgekeken, rechercheurs verhoren onder meer vrienden, familie en bekenden van de slachtoffers en getuigen. Daarnaast onderzoeken de forensische recherche sporen en aanwijzingen, zoals vingerafdrukken, voetafdrukken, DNA-materiaal en voorwerpen die op de misdaadplek zijn gevonden. In het laboratorium onderzoeken rechercheurs deze 'stille getuigen' of ze in relatie staan tot mogelijke verdachten. Op basis van scenario’s wordt het onderzoek voortgezet: wie kan het gedaan hebben en waarom?



Het TGO-onderzoek zal zich niet enkel richten op de uitvoerders van de explosie, maar ook wordt er intensief onderzoek gedaan naar de mogelijke opdrachtgevers.



Locaties en data

Lekstraat in Alkmaar, 14 september

Bannewaard in Alkmaar, 30 september

Ruusbroechof in Alkmaar, 2 oktober

Baansingel in Alkmaar, 2 oktober

Koedijkerstraat in Alkmaar, 3 oktober

Ruusbroechof in Alkmaar, 4 oktober

Bagijnenstraat in Alkmaar, 4 oktober

Zijperstraat in Alkmaar, 5 oktober

De politie, gemeente Alkmaar en het Openbaar Ministerie deden in een eerder stadium een dringende oproep dat de explosies in de Noord-Hollandse stad moeten stoppen. Lees hier meer.



Melden helpt

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 112. Hebt u informatie over (de achtergronden van) een soortgelijk incident? Meld dit dan via 0900-8844. Mocht u het eng of spannend vinden om te melden, dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij winnen op onopvallende wijze informatie in en beschermen de tipgever ten alle tijden. Beelden en foto's kunnen verzonden worden via www.politie.nl/upload.



Getuigenoproep/camerabeelden

De politie doet graag een beroep op buurtbewoners en bewoners uit omliggende straten om op hun deurbelcamera’s of camera’s in hun auto te kijken of er rond de tijdstippen van de incidenten beelden zijn opgenomen. Die willen we dan heel graag ontvangen. Camerabeelden kunnen via dit formulier worden ge-upload: www.politie.nl/upload. Als dit niet mogelijk is dan kan ook een afspraak gemaakt worden via 0900-8844.