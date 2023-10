Waterzoeking in onderzoek naar moord in Helvoirt

Het is de derde zoeking in een week tijd in het onderzoek. Afgelopen woensdag werd een man van 18 jaar uit Drunen aangehouden. Na zijn aanhouding zocht de politie zondag al uitgebreid op en rond de plaats delict en in de woning van de verdachte. Vandaag wordt die zoektocht uitgebreid naar het kanaal.



Gelet op het belang van het onderzoek wil de politie op dit moment niets kwijt over de reden van de actie en waar precies naar wordt gezocht. Zodra dit mogelijk is worden er verdere details bekend gemaakt.

Waarvoor kan het LTOZ worden ingezet en wat is de werkwijze?

Het LTOZ is gespecialiseerd in het zoeken naar & bergen van vermiste personen en voorwerpen onder water.

Hoe?

Door middel van de unieke samenwerking met alle partners is het LTOZ in staat om met een scala aan technische middelen, ingezet te kunnen worden bij een vermissing van een persoon onder water of bij het zoeken van een object onder water (bijvoorbeeld een auto/mes/vuurwapen, etc).



Om in alle soorten water te kunnen zoeken hebben de sonarexperts een arsenaal aan geavanceerde sonarapparatuur en onderwaterrobots in gebruik. Daarnaast beschikken zij dus over een uitgebreid netwerk van experts bij ketenpartners en bedrijven voor de inzet van eventueel aanvullende middelen.