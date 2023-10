Twee verdachten gezocht na overval bedrijfspand Annastraat

De twee verdachten - gekleed in het zwart - zijn na de overval in de richting van het Martin Luther Kingplein gevlucht. De politie doet onderzoek naar deze overval. Zo worden getuigen gehoord, camerabeelden bekeken en is een buurtonderzoek gestart. Bekijk hier het gezochtitem en tip ons.

Beelden of informatie

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie over deze overval? Of heeft u camerabeelden? Deel deze informatie dan met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunt u met ons delen via www.politie.nl/upload