Mannen op pad met Deense kronen

De twee verdachten reden rond 15.45 uur op een snorfiets toen agenten hen een stopteken gaven. Al snel bleek dat de bestuurder van de snorfiets niet in bezig was van een geldig rijbewijs. Omdat de 18-jarige Bredanaar onder invloed leek te zijn moest hij een speekseltest doen. Daaruit bleek dat hij vermoedelijk drugs had gebruikt en dus onder invloed op de snorfiets zat. De man werd daarop aangehouden. Tijdens het fouilleren bleek de verdachte meerdere telefoons op zak te hebben en kwam er een stapel bankbiljetten (Deense kronen) tevoorschijn.

Witwassen

Omdat allebei de mannen geen verklaring hadden waarom ze dat geld, ruim 16.000 euro, op zak hadden, werd ook de 28-jarige Oosterhoutse bijrijder aangehouden voor witwassen. De snorfiets is in beslag genomen. Ook in de snorfiets en bij de bijrijder werden kleine hoeveelheden drugs gevonden. Op het politiebureau is bij de bestuurder bloed afgenomen voor verder onderzoek. Beide verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek, de snorfiets, het geld en de drugs zijn in beslag genomen.