In Opsporing Verzocht aandacht voor poging beroving

Op zaterdag 5 augustus gaat een man in gezelschap van zijn vrouw en kinderen een dagje winkelen in het Outlet Center in Roermond. Wat ze dan nog niet in de gaten hebben is dat ze gevolgd worden door twee mannen. Bij aankomst op het parkeerterrein proberen de twee mannen het slachtoffer van zijn horloge te beroven. Dat mislukt wanneer het beoogde slachtoffer weerstand biedt. Zijn dappere 10-jarige zoontje probeert zijn vader nog te helpen, maar wordt daarbij ruw weggeduwd. Lees hier meer over het onderzoek.

Beelden van de beroving en de verdachten worden dinsdagavond getoond bij Opsporing Verzocht. Kijken dus, dinsdagavond om 20.30 uur op NPO2.