Opnieuw aanhoudingen openlijk geweldpleging stationsplein Leeuwarden: nog 12 verdachten gezocht

Een groep van zo’n 30 tot 40 personen zoekt die avond omstreeks 21:00 uur de confrontatie met elkaar. Meerdere politie-eenheden gaan ter plaatse en het lukt de politie uiteindelijk om de groepen uit elkaar te halen. Meerdere personen zijn staande gehouden en gecontroleerd. Ook zijn die avond drie mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Rechercheonderzoek heeft nu geleid tot de aanhouding van nog eens zeven verdachten. Het gaat om zeven mannen. Drie van hen komen uit Heerenveen (27, 22 en 19), twee uit Leeuwarden (19 en 26), een 26-jarige verdachte komt uit Frederiksoord en een 30-jarige verdachte uit Gorredijk.

Op zoek naar nog eens twaalf verdachten

De politie is op zoek naar nog eens twaalf mannen die betrokken waren. Van hen zijn duidelijke camerabeelden. We hebben die beelden openbaar gemaakt en vragen mensen om te kijken of ze personen op de afbeeldingen herkennen. De foto’s worden eerst met een blur getoond. Wanneer de verdachten zich niet vóór 20 september hebben gemeld, delen we de beelden herkenbaar.