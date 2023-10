Verloop blokkadeacties Utrechtsebaan / A12

Op een speciale pagina geven wij antwoord op veelgestelde vragen over de dageijkse blokkadeacties door XR op de A12/Utrechtsebaan. Klik hier voor deze vragen en antwoorden >>>

Donderdag 5 oktober

14.00 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield 78 actievoerders, aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 13.00 uur was de weg weer open voor het verkeer.

Woensdag 4 oktober

16.00 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield 110 actievoerders, waarvan 108 voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en twee voor wederspannigheid aan. Rond 15.00 uur was de weg weer open voor het verkeer.

Dinsdag 3 oktober

15.55 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield 73 actievoerders, waaronder een minderjarige, aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Voor 15.30 uur was de weg weer open voor het verkeer.

Maandag 2 oktober

14.00 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield 79 actievoerders aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Voor 13.00 uur was de weg weer open voor het verkeer.

Zondag 1 oktober

17.30 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders wederom deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield ruim 400 actievoerders aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestatie (WOM), ook zijn zes personen aangehouden voor vernieling. Zij hadden zich vastgemaakt aan putdeksels. Daarnaast werd een persoon aangehouden voor het niet kunnen tonen van identificatie. Rondom de Utrechtsebaan was er een groep actief die de confrontatie op zocht met de actievoerders. De politie heeft agenten ingezet om dit te voorkomen.

Het duurde vandaag wat langer voor de weg kon worden vrijgegeven voor het verkeer vanwege schade aan het wegdek.

Zaterdag 30 september

14.50 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie hield bijna 600 actievoerders aan voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). Vandaag werd wederom een waterwerper ingezet. Tegen 14.00 uur werden de laatste actievoerders van de weg afgehaald en naar het ADO-stadion gebracht. De weg werd vervolgens schoongemaakt en omstreeks 14.10 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.

Vrijdag 29 september

16.20 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. De politie hield 146 actievoerders aan.

Donderdag 28 september

17:15 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen rond 12.00 uur de weg op, wat verboden is.

Dagelijks bekijkt de driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politiechef, hoe en wanneer de blokkade wordt beëindigd. De wijze waarop dit gebeurt, kan elke dag anders zijn. Dat hangt af van de prioriteiten en omstandigheden op die dag.

In totaal hield de politie vandaag 91 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en 6 voor baldadigheid. Rond 17.00 uur was de weg weer vrij.

Woensdag 27 september

16.15 uur: Ook vandaag blokkeerden actievoerders opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is.

Iedere dag wordt vanuit de driehoek, bestaande uit de burgemeester, officier van justitie en politiechef, bekeken hoe en wanneer de blokkade wordt beëindigd. De wijze waarop dit gebeurt, kan elke dag anders zijn. Dat hangt af van de omstandigheden op die dag.

In totaal hield de politie vandaag 160 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 14.30 uur was de weg weer vrij.

Dinsdag 26 september

13.00 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders wederom deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 110 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Om 12.35 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Maandag 25 september

15:50 uur: Rond 12.00 uur liepen de actievoerders opnieuw de A12 op om deze te blokkeren, wat verboden is door de burgemeester. In totaal hield de politie ruim 120 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

Zondag 24 september

14.30 uur: Ook vandaag blokkeerden actievoerders deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 316 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Eén actievoerder is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. Rond 13.30 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Zaterdag 23 september

15.05 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag voor de 15e keer op rij opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen de actievoerders op de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 552 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM). Vandaag werd wederom een waterwerper ingezet. Rond 14.15 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Vrijdag 22 september

14.45 uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw deels de A12/Utrechtsebaan. Rond 12.00 uur liepen zij de weg op, wat verboden is. In totaal hield de politie 213 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Rond 13.45 uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.

Donderdag 21 september

13.00uur: Actievoerders blokkeerden vandaag opnieuw de A12/Utrechtsebaan. Zij liepen omstreeks 12.00 uur de weg op, wat verboden is. Drie actievoerders zijn daarop aangehouden voor het blokkeren van de weg waardoor er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt (artikel 162 Sr). De rest van de actievoerders is op de snelweg gaan zitten. De politie heeft de actievoerders gevraagd en vervolgens gevorderd om de weg te verlaten. Toen zij daaraan geen gehoor gaven, is gestart met het verwijderen van de actievoerders. In totaal zijn er 91 personen aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Zij zijn later zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden. Omstreeks 12.25 uur was de blokkade van de A12/Utrechtsebaan beëindigd. De weg werd vervolgens schoongemaakt en zo snel mogelijk weer vrijgegeven voor het verkeer.

Woensdag 20 september

16.22 uur: Ook vandaag is de A12/Utrechtsebaan geblokkeerd door actievoerders. Zij gingen omstreeks 12.00 uur de weg op, wat verboden is. De politie heeft de actievoerders gevraagd en vervolgens gevorderd om de weg te verlaten. Toen zij dit niet deden, is de waterwerper ingezet. Toen ook dit niet het gewenste effect had, is begonnen met het aanhouden van actievoerders. 128 personen zijn aangehouden voor de overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Daarnaast zijn tien mensen aangehouden voor het blokkeren van de weg waardoor er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Omstreeks 13.00 uur was de blokkade van de A12/Utrechtsebaan beëindigd. De weg werd vervolgens schoongemaakt en zo snel mogelijk weer vrijgegeven voor het verkeer.

Dinsdag 19 september

16.20 uur: Ook vandaag is de A12/Utrechtsebaan geblokkeerd door actievoerders. Door de burgemeester van Den Haag is de demonstratie op die locatie verboden waarna de actievoerders herhaaldelijk gevorderd zijn zich te verwijderen. Door de politie is de waterwerper ingezet om de actievoerders te bewegen zich van het wegdek te verwijderen. Toen ook dat niet het gewenste effect had, begonnen agenten de actievoerders te verwijderen. Ruim 200 actievoerders zijn door agenten aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties. Zij zijn later zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden. De weg was omstreeks 15.00 uur weer open voor verkeer.

Maandag 18 september

15.15 uur: Vandaag blokkeerden actievoerders de #A12/Utrechtsebaan, de stad Den Haag uit. Agenten hielden zo’n 140 actievoerders aan voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

Het grootste deel van de actievoerders werkte zonder al te veel verzet mee aan hun aanhouding. Een klein deel bleef ook na de herhaaldelijke oproepen te vertrekken echter op de Utrechtsebaan zitten en werkte niet mee. Hierop heeft de politie opnieuw kortstondig de waterwerper ingezet om ook deze groep te kunnen verwijderen.

Omdat het ADO-stadion in gebruik is, zijn de arrestanten vandaag met bussen vervoerd naar het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag aan de Burgemeester Patijnlaan. Daarvandaan zijn de actievoerders zonder verdere vervolgstappen weer heengezonden.

De A12/Utrechtsebaan is in de rijrichting de stad uit een klein uur afgesloten geweest.

Zondag 17 september

15.20 uur: Er zijn vandaag ruim 400 actievoerders aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en met bussen vervoerd naar het ADO-stadion waar zij zonder verdere vervolgstappen weer zijn heengezonden. Daarnaast zijn er een aantal actievoerders aangehouden met gezicht bedekking en een actievoerder voor belediging. Zij zijn na hun aanhouding vervoerd naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor. Onder de ruim 400 actievoerders zaten een aantal minderjarigen. De A12 was rond 14.40 uur weer vrij voor verkeer.

Zaterdag 16 september

15.20 uur: Er zijn vandaag ruim 650 actievoerders aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en met bussen vervoerd naar het ADO-stadion waar zij zonder verdere vervolgstappen weer zijn heengezonden. Daarnaast is er een aantal actievoerders aangehouden die -naast de overtreding van de WOM- zich ook schuldig hadden gemaakt aan andere strafbare feiten zoals belemmering en vernieling. Zij zijn na hun aanhouding vervoerd naar een politiebureau en daar ingesloten voor verhoor.

Er zijn muziekinstrumenten op grond van artikel 3 van de Politiewet in beslag genomen omdat het harde geluid van de instrumenten de agenten hinderde bij de uitvoering van de politietaak. Door het harde geluid is het voor de agenten lastig om onderling te communiceren en de centraal aangestuurde communicatie via hun oortjes goed te kunnen verstaan. Voordat de instrumenten, waaronder grotendeels trommels, in beslag genomen zijn, zijn de actievoerders verzocht te stoppen met het maken van muziek. Hen is van te voren verteld dat wanneer zij niet zouden ophouden, de instrumenten in beslag zouden worden genomen. De inbeslag genomen instrumenten zijn na de blokkade terug gegeven aan de eigenaar.

Vrijdag 15 september

14.00 uur: De A12 werd vandaag opnieuw bezet door actievoerders. Bij de blokkade hielden agenten dit keer bijna 400 personen aan. Voordat de politie tot aanhouden overgaat, krijgen zogenoemde kwetsbare groepen standaard de mogelijkheid te vertrekken. Onder deze groepen vallen ook minderjarigen en hun begeleiders. Ook vandaag begeleidden agenten kwetsbare en minderjarigen uit de blokkade. De meeste mensen maakten hier gebruik van, maar niet iedereen. Onder de aangehouden personen waren hierdoor een aantal minderjarigen.

Donderdag 14 september

16.30 uur: Actievoerders hielden vandaag opnieuw de A12 bezet. En ook de Benoordehoudseweg vandaag. Bij de blokkadeactie, waarbij de Utrechtsebaan anderhalf uur was afgesloten, hielden agenten dit keer ruim 170 personen aan. Op dit moment zit nog 1 verdachte vast voor mishandeling van een agent.

18.00 uur: Wij krijgen veel vragen over ons optreden bij de A12/Utrechtsebaan. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden daarop.

Woensdag 13 september

15.00 uur: Actievoerders hielden vandaag opnieuw de A12 bezet. Bij de blokkadeactie, waarbij de Utrechtsebaan ruim anderhalf uur was afgesloten, hielden agenten dit keer ruim 300 personen aan.

Dinsdag 12 september

17.00 uur: Ook vandaag zijn de actievoerders van Extinction Rebellion weer de A12 opgelopen. En dit keer ook de Zuidhollandlaan op. Omdat deze blokkade niet toegestaan is, zijn zij om te demonstreren verwezen naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Met toestemming van de burgemeester zijn de Zuidhollandlaan en de A12/Utrechtsebaan vrijgemaakt voor verkeer. Actievoerders zijn gevorderd om weg te gaan. Uiteindelijk zijn een kleine 200 actievoerders, die de A12 en Zuidhollandlaan niet wilden verlaten, aangehouden. Omstreeks 13.00 uur was de A12 richting de stad weer open voor autoverkeer.

Maandag 11 september

17.00 uur: Ook vandaag zijn de actievoerders van Extinction Rebellion weer de A12 opgelopen. Omdat deze blokkade niet toegestaan is, zijn zij om te demonstreren verwezen naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Met toestemming van de burgemeester is de snelweg vrijgemaakt voor verkeer. Actievoerders zijn gevorderd om weg te gaan. De waterwerper is ingezet voor de actievoerders die weigerden te vertrekken. Uiteindelijk zijn ruim tweehonderd actievoerders, die de A12 niet wilden verlaten, aangehouden. Omstreeks 13.00 uur was de A12 richting de stad weer open voor autoverkeer. Omstreeks 15.00 uur werd de A12 schoongemaakt, waarna de weg in beide richtingen weer bereikbaar was.

Bij blokkades van zaterdag en zondag zijn ook enkele tientallen minderjarigen aangehouden. Zij zijn geïdentificeerd om contact te kunnen leggen met hun ouders of verzorgers. De overheid heeft een zorgplicht, dus kinderen zijn niet zonder overleg heengezonden. In de meeste gevallen is een Veilig Thuis (VT) melding opgemaakt. Dat hebben we ook bij andere demonstraties gedaan.

Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat na afgelopen weekend nog twee actievoerders vastzitten. Vandaag wordt beslist of zij worden voorgeleid of niet.

Liveblog zondag 10 september



15.00 uur, afsluitend bericht: Voor de tweede achtereenvolgende dag hebben wij vandaag op de A12 moeten ingrijpen nadat actievoerders de Utrechtsebaan blokkeerden. Vandaag hebben wij ruim 500 mensen aangehouden voor de Wet Openbare Manifestaties. Daarnaast werd een aantal personen aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals belemmering van het politiewerk.



Voor wij tot de aanhouding van actievoerders op de snelweg overgingen, hebben wij voor zover mogelijk eerst de kinderen en hun eventuele begeleiders uit de groep gehaald, zodat deze tijdig de kans kregen te vertrekken. Desondanks bevonden zich onder de aangehouden personen nog vier minderjarigen.



‘Met deze negende poging om een ontwrichtende blokkade op te werpen voor de inwoners van Den Haag, wordt het demonstratierecht wederom met voeten getreden. Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd’, stelt burgemeester Jan van Zanen in zijn verklaring na afloop: https://denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm.



14.25 uur: De blokkade door actievoerders is beëindigd en de A12/Utrechtsebaan is weer open.



13.30 uur: Wij hebben inmiddels alle actievoerders van de A12 verwijderd. De weg is nog wel afgesloten; er wordt hard aan gewerkt om deze zo spoedig mogelijk weer vrij te kunnen geven.



12.30 uur: Wij zijn op dit moment bezig met het aanhouden van de actievoerders op de A12. Hierbij is de waterwerper kort ingezet.



12.18 uur: De burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden. Demonstreren mag bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.



12.09 uur: De burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie.



11.50 uur: Actievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.



11.45 uur: Ook vandaag zijn wij weer aanwezig om de aangekondigde blokkadeactie van klimaatactivisten op de A12 in goede banen te leiden en de aangemelde demonstratie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov te faciliteren. Demonsteren mag, maar alleen waar dit is toegestaan door de gemeente Den Haag. Volg onze aanwijzingen op.

Naast ons liveblog houdt de gemeente Den Haag vandaag ook weer een liveblog bij. Volg dit liveblog om op de hoogte te blijven van de klimaatdemonstratie en de blokkadeactie van de A12: https://denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/zaterdag-9-september-demonstratie-laan-van-reagan-en-gorbatsjov-.htm.