Coldcasezaak: Sefer Yildirim

Om te voorkomen dat het lijk zou gaan drijven, was de ketting voor de zekerheid met zes hangsloten en twee haltergewichten van 15 kilo per stuk verzwaard. De man was al enkele maanden dood; zijn lichaam bevond zich in een verre staat van ontbinding. Desondanks kon worden vastgesteld dat hij door geweld om het leven was gekomen.

Update 4 februari 2020. Inmiddels weten we dat het om Sefer Yildirim gaat. Lees hier het persbericht.