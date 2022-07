Zeer gewelddadige woningoverval Helenaveen

De recherche heeft nog veel onbeantwoorde vragen en is nog op zoek naar getuigen die iets opvallends hebben gezien of gehoord. We komen graag in contact met getuigen:

Hebt u iets gehoord of gezien wat met dit incident te maken kan hebben?

Was u tussen zondag 10 juli (19.00 uur) en maandagochtend 11 juli (08.00 uur) in de buurt van de Lagebrugweg en heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de woning?

Bevond u zich tussen zondag 10 juli 19.00 uur en maandag 11 juli 08.00 uur in de omgeving van of bij het nabij gevestigde Esso-tankstation?

Dan komen wij graag in contact met u. Alle informatie die u heeft kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Ook als u twijfelt of u informatie moet doorgeven, vragen we u met klem dit te doen.