Woninginbraak - Lagebrugweg in Helenaveen

Omschrijving

Op donderdag 2 november bleek dat er was ingebroken in de woning. Dit gebeurde terwijl het huis nog ter beschikking van het politieonderzoek was en volledig was verzegeld. Van deze inbraak zijn bewakingsbeelden beschikbaar gekomen, waarop de daders te zien én te horen zijn. In de zoektocht naar de identiteit van dit drietal vragen wij nu de hulp van getuigen. Wie (her)kent één of meerdere van de personen die op de beelden te zien zijn? Eén van hen staat er met name goed op. Wie herkent de stem die te horen is? Is dat de stem van de man die duidelijk in beeld is of van een andere dader?



Opvallend

Dat de inbraak gebeurde bij de verzegelde woning waar eerder een man zwaargewond werd aangetroffen, is op z’n minst opvallend. Het team dat de zaak onderzoekt sluit een mogelijk verband niet uit. Het onderzoeksbelang laat het echter op dit moment niet toe om verder over dat onderzoek uit te wijden. Dit zou het op een later moment kunnen frustreren.



Fatale woningoverval

Die ochtend, op maandag 11 juli 2022 rond 08.00 uur, kwam bij de politie een melding binnen dat er een zwaargewonde man was aangetroffen in een woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen. Het ging om de 47-jarige bewoner. Hij was niet aanspreekbaar en bleek inderdaad ernstig gewond te zijn. De man werd gekneveld/vastgebonden gevonden. Enkele dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Hij lijkt slachtoffer te zijn geworden van een zeer gewelddadige woningoverval. Een team grootschalige opsporing (TGO) onderzoekt deze zaak vanaf het eerste moment en is nog steeds op zoek naar de dader of daders. De woning van het slachtoffer bleef lange tijd verzegeld en ter beschikking van het onderzoeksteam. Er werd meerdere keren aanvullend onderzoek gedaan.



Wie zijn de daders?

Iedereen die weet of een vermoeden heeft wie de inbraak in de woning op zijn geweten heeft roepen we op zich te melden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor iedereen met informatie over de dood van Jan van Mullekom. Bel met uw informatie de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Als u in een vertrouwelijk gesprek over de zaak wilt praten, neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen: 0492394135.U kunt ook het tipformulier invullen.