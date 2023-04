Moordzaak Ferdi Mathilda - Fuutlaan - Eindhoven

Omschrijving

Ferdi wordt die bewuste ochtend rond 7.00 uur dood gevonden op de parkeerplaats van een pand aan de Fuutlaan aan de kant van het spoor. Uit het onderzoek blijkt dat Ferdi door extreem geweld om het leven is gebracht. Ook is duidelijk geworden dat Ferdi met een kennis net na middernacht is vertrokken richting het centrum van Eindhoven. Ze parkeren de auto, een Kia Rio, rond half één op de Hemelrijken, net buiten het centrum, waar parkeren gratis is. Vanaf hier gaan ze op weg naar het Fair Play Casino aan de Nieuwstraat. Daar verblijven ze een korte tijd, maar rond één uur 's nachts gaan ze met de auto richting de Fuutlaan in Eindhoven.

De kennis van Ferdi zegt dat hij hem iets na één uur heeft afgezet op de Fuutlaan. Daarna is hij meteen weer weggereden. Wat er daarna is gebeurd, weten we niet, want er staat geen camera op het pand gericht. Ergens tussen één en zeven uur is hij vervolgens om het leven gebracht en de vraag is nog altijd door wie.



Er moeten volgens de politie mensen zijn die meer weten over de dood van Ferdi Mathilda. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot een oplossing van deze zaak.



Weet je meer?

De recherche vond destijds onder meer een mes en een hamer in de omgeving van het pand. Wellicht weet je meer over deze voorwerpen? De Fuutlaan is een vrij drukke weg, parallel aan het spoor en daarom hopen wij dat er mensen zijn die daar in de nachtelijke uren iets is opgevallen. Ben je daar geweest? Zat je misschien in een trein die deze locatie passeerde? Heb je verdachte personen of voertuigen gezien, maar dit nog niet met ons gedeeld? Of heb je mogelijk informatie over de achtergrond van deze zaak? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn (0800-6070) met het onderzoeksteam. Of bel anoniem via 0800-7000.