Gevonden horloges - Landelijk

Vorig jaar werd een toen 81-jarige dame opgelicht in Eemnes. Inmiddels zijn er meerdere verdachten aangehouden. Daar troffen we diverse horloges aan. Herken jij een horloge?

Omschrijving

Vorig jaar werd een toen 81-jarige dame opgelicht. Een gebeurtenis die je liever niet meemaakt. De vrouw werd opgebeld en verteld dat haar financiële gegevens in gevaar waren. Niet lang daarna stond er een koerier voor haar deur. Klik hier voor meer informatie.

In maart en juni van dit jaar heeft de recherche in oktober van dit jaar meerdere verdachten aangehouden. Het onderzoek is in een afrondende fase. Tijdens de aanhouding van één van de verdachte werden diverse horloges aangetroffen. Deze horloges zijn vermoedelijk van diefstal afkomstig. Wij willen de horloges graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Kijk mee en geef de horloges terug aan diegene van wie ze zijn.