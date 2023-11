Informatie dood Cas - Willem Moesweg - Veeningen

Omschrijving

In deze nacht van 16 op 17 juli 2022 komt de 23-jarige Cas Steenbergen thuis na een feest in het Drentse Veeningen bij CH De Wolden aan de Willem Moesweg. Hij blijkt ernstig gewond te zijn geraakt en wordt de volgende morgen door zijn ouders in bed aangetroffen. Op dat moment is hij niet meer bij kennis. Op 15 augustus, een maand later, overlijdt Cas.

Het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd en hoe hij gewond is geraakt. Politie en Openbaar Ministerie gingen enige tijd uit van een noodlottig ongeval, maar op basis van nieuwe informatie blijkt dat er mogelijk geen sprake was van een ongeluk. Het onderzoek is heropend en de politie is op zoek naar een aantal specifieke personen die ons mogelijk meer kunnen vertellen over wat er met Cas is gebeurd.

Bewakingsbeelden

Zo zijn we dringend op zoek naar een man die te zien is op bewakingsbeelden van die nacht. Het gaat om beelden van de ingang van het feestterrein. Hierop is te zien dat Cas over het fietspad langs het feestterrein rijdt. Een paar seconden daarna zien we een man achter Cas aan rennen, waarna beiden uit beeld verdwijnen, achter de feesttent. Die man keert zo’n 35 seconden later weer terug, maar er is niet te zien of er contact is geweest tussen hem en Cas. We komen heel graag in contact met deze man. De beelden delen we nog niet, omdat we de man de kans willen geven met ons contact op te nemen en we zijn exacte rol nog onderzoeken.

Man en vrouw

De man op beelden is vermoedelijk begin 20 jaar en droeg die nacht een grijze trui, een zwarte broek en witte schoenen. Hij was betrokken bij een opstootje na afloop van het feest en we willen graag weten wie hij is. Hij werd door een vrouw op afstand gehouden, alsof ze hem wilde tegenhouden. Ook met haar komt de politie graag in contact. Het gaat om een vrouw met blond haar, een witte jas en een zwarte broek. Zij kan ons waarschijnlijk meer vertellen.

Mogelijke getuigen

Er stonden nog meer mensen in de buurt van Cas die ons mogelijk iets kunnen vertellen. Het gaat om een jonge vrouw in een roze hoodie/trui en een jonge vrouw in mintgroene bovenkleding. Zij leken bij elkaar te horen. Mogelijk zijn ze voor ons waardevolle getuigen die iets gezien hebben van of gehoord hebben over wat er met Cas is gebeurd.

Heeft u informatie?

We willen heel graag spreken met de hierboven omschreven personen, maar natuurlijk geldt voor iedereen die informatie heeft over die bewuste nacht en over wat er met Cas gebeurd is dat we heel graag met hen in contact komen. Alle informatie, hoe onbelangrijk of klein het misschien ook lijkt, kan voor het onderzoek van belang zijn.

Neem contact met ons op via de Opsporingstiplijn via 0800 – 60 70. Ook anoniem informatie delen is altijd mogelijk. Bel hiervoor met Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.