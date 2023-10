Hyundai mogelijk betrokken bij ramkraak juwelier

Uit onderzoek is gebleken dat deze auto en de inzittenden mogelijk betrokken waren bij een ramkraak op een juwelier in Someren. Het betreft een grijze Hyundai IX35 en de politie wil graag weten van wie de auto is én wie de mannen op de beelden zijn. Deel je informatie hier online of tip via 0800-6070.

Omschrijving

In de nacht van woensdag op donderdag 17 augustus hebben drie mannen rond 03:45 uur een ramkraak gepleegd op een juwelierszaak aan de Kanaalstraat in Someren. De pui hebben ze met behulp van een grijze VW Polo en vuilcontainer volledig vernield, waarna ze er in een zwarte VW Golf vandoor gingen met ruim 13.000 euro aan gestolen sieraden. In Maarheeze hebben ze de VW Golf achtergelaten, waarna ze door de Hyundai zijn opgepikt.

Ram- en vluchtauto gestolen in Eindhoven

Met een grijze VW Polo werd de ramkraak gepleegd. De daders hebben die auto achtergelaten bij de juwelier op de Kanaalstraat, deze bleek gestolen in Eindhoven. Na de kraak gingen ze er vandoor in een zwarte VW Golf. Agenten zagen deze auto rijden en er was een korte achtervolging. Helaas raakte de politie de auto kwijt in Maarheeze. Maar de volgende dag werd deze vluchtauto teruggevonden nabij het sportpark ‘de Romruiten’ aan de Philipsweg in Maarheeze. Ook trof de politie daar een deel van de gestolen buit aan. De Golf bleek eveneens gestolen in Eindhoven.

De politie onderzoekt beide auto’s en de gestolen, achtergebleven sieraden op sporen. Dat kan ons al dichter bij de daders brengen, maar ze staan ook op beeld en daar kunt u ons bij helpen.

‘Oppik’ auto – politie zoekt grijze Hyundai IX35

Op beelden nabij het sportpark in Maarheeze zien we drie jongens uit de bosjes komen, dat is vlak na de achtervolging met de politie. Het sterke vermoeden bestaat dat de bestuurder van de Hyundai de daders heeft opgepikt. Daarna zien we de Hyundai vlakbij het sportpark, er stappen dan twee personen uit, die na een paar minuten bij de auto terugkomen met iets wat lijkt op een tas. Ook in de namiddag van 17 augustus zien we de Hyundai weer bij het sportpark verschijnen, nu dus bij daglicht. Er gaat een raampje open en we zien een flard van een gezicht.

Het onderzoeksteam heeft ernstige verdenkingen tegen de bestuurder en inzittenden van de Hyundai en vraagt jullie hulp bij het achterhalen van deze personen en auto.

Help mee – Tip als je iets weet

Bekijk de beelden. Heb je informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek, neem dan contact met ons op. Dat kan via de website, waar je online het tipformulier kan invullen en mailen. Of bel de opsporingstiplijn op 0800-6070. Wil je liever anoniem blijven, bel dan naar 0800-7000.