Moord - Margriet - Helvoirt

De 68-jarige Bredanaar Peter van Dongen werd op 20 mei 2022 met ernstige verwondingen gevonden in het buitengebied van Helvoirt. Een passant meldde die vrijdagochtend kort na half acht dat er een man op een bospad aan de Margriet naast een auto lag, waarvan het vermoeden was dat hij onwel was geworden. Gealarmeerde hulpdiensten waren snel ter plaatse en de man werd naar een ziekenhuis vervoerd. Hij bleek te zijn neergeschoten. Een kleine week later overleed hij aan zijn verwondingen.

Omschrijving

Wij komen nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over wat er precies met Peter van Dongen is gebeurd. Het kan zijn dat je die dag in de omgeving iets hebt gezien en dat nog niet met ons hebt gedeeld. Misschien sla je aan op de opvallende zwarte auto met het rode dak? Of heb je mogelijk informatie over de achtergrond van deze zaak en/of weet je wie bij deze zaak betrokken zijn? Meld dat dan alsnog!

Iedereen die denkt informatie te hebben die ons kan helpen in het onderzoek roepen we op dit met ons te delen. Ook informatie die onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk de doorslag geven. Bel met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie te delen met het Team Bijzondere Getuigen via 088-6617734.

Op politie.nl staat een dossier met informatie over de stand van het onderzoek. Er is nog heel veel dat wat niet weten en waarvoor we de hulp van de burgers hard nodig hebben. Elk kleine beetje informatie, hoe onbelangrijk het ook mag lijken, kan misschien toch net het stukje van de puzzel zijn dat we zoeken. We doen daarom nogmaals een beroep op iedereen die iets weet of denkt te weten om het met ons te delen.