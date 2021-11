Een weerbare transportsector tegen georganiseerde criminaliteit

Om dit tegen te gaan is er vanaf vorig jaar onder de vlag van het programma TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) speciale aandacht voor het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Samen met de branche werken politie, Openbaar Ministerie, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging.

Preventie, controle en opsporing

De TFOC aanpak faciliteert een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en de sector. Daarbij zette we ook afgelopen week opnieuw in op preventie, controle en opsporing. Door verschillende partners werden transportbedrijven bezocht. Er werden 12 integrale controles uitgevoerd en 17 vrachtwagencontroles gedaan langs de snelweg.



Douaniers en agenten gingen met chauffeurs en ondernemers in gesprek onder het mom van ‘Coffee with a Cop’ over de criminele inmenging en de risico’s die dat met zich meebrengt. 40 liter koffie ging er doorheen rondom het MultiMediaLab van de politie dat afgelopen week in Moerdijk, Breda en Vlissingen werd ingezet. De branche leert signalen van criminaliteit herkennen en hoe deze te melden. Hierdoor zijn afgelopen jaar 20 meldingen van ondernemers binnen gekomen. Deze meldingen leidde tot 4 inbeslagnames van enkele honderden kilo’s verschillende soorten drugs zoals cocaïne (540 kg) en heroïne (25 kg). Ook werden zo’n 46 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door samenwerking met de sector werd ook een gestolen trailer binnen 24 uur door chauffeurs in Duitsland teruggevonden.

Innovatie

Afgelopen week werd de serious game Operatie Zelos gelanceerd. Dit spel speel je door de ogen van een vrachtwagenchauffeur en planner en je krijgt op belangrijke momenten keuzes voorgelegd. In ongeveer 20 minuten speel je richting verschillende ontknoping die afhankelijk zijn van de keuze van de speler. Wat kies jij?

Bekijk hier de trailer en klik op onderstaande afbeelding om het spel te spelen. 1121 Mensen gingen je afgelopen week al voor.

Doelstelling van het spel is om mensen werkzaam in de logistiek signalen van criminele inmenging te laten herkennen en ervan melding te maken. Ook overheidsmedewerkers leren door het spelen van de game meer over signalen rondom drugstransporten.



In Vlissingen werd op donderdag 18 november een trainingscontainer ingezet waarin onder meer virtual reality wordt ingezet om havenpersoneel te trainen en hen bewust en weerbaar te maken tegen drugscriminaliteit. In deze container zijn in de haven van Rotterdam inmiddels zo’n 4000 havenmedewerkers getraind.



Naast import ook export

Smokkelaars maken van oudsher al misbruik van de logistieke mogelijkheden van onze regio. De logistiek wordt niet alleen voor import maar ook zeker voor export gebruikt, zo bleek afgelopen jaar vanuit TFOC. Vooral logistieke lijnen via Nederland vanuit Zuid-Amerika en Spanje en richting het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië blijken interessant. Het grootste deel van de logistieke sector blijkt onbewust betrokken bij smokkel. Criminelen maken misbruik van bedrijven waardoor zij zelf geen risico lopen.



Er zijn vanuit TFOC het afgelopen jaar onderzoeken gedaan waarbij 8 vrachtwagens en 9 personenauto’s in beslag zijn genomen, waarvan 2 met verborgen ruimtes. In totaal is er 90.000,- euro in beslag genomen en staan er nog ongeveer 1,5 miljoen aan vorderingen open en zijn er 8 personen aangehouden. TFOC stopt hierbij niet. In 2022 gaat deze aanpak door, ook in de rest van Nederland.

#stronglogistics

In november vorig jaar werd deze TFOC (Transport Facilitated Organised Crime) aanpak afgetrapt in Zeeland West-Brabant. In april van dit jaar volgde een tweede actieweek. Samenwerkende overheidsorganisaties en de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben de handen ineen geslagen in deze aanpak die later ook in de rest van Nederland wordt uitgerold.

De integrale aanpak is een initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij is vooral de samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector essentieel.