Brute woningoverval in Valkenswaard

Opvallend is dat een week vóór de overval twee personen verdacht rondhingen in de omgeving van de woning. Een buurman heeft deze jongemannen gefilmd. De kans bestaat dat zij meer weten over de overval of dat zij daar zelf bij betrokken zijn geweest. Hoe dan ook, de politie wil hen graag spreken. Daarom worden vanavond beelden getoond van deze mannen, in de hoop dat iemand hen herkent.

Andere zaken:

Rotterdam ; poging tot doodslag

Haaften; schietincident en ontploffing

Tilburg; serie inbraken met geweld

Venlo ; zware mishandeling

Vlaardingen; woningoverval

Voorhout; tonen sieraden van woninginbraak

Maarssen ; bankpasfraude

Valkenswaard; woningoverval, spoofing

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt om 20:35 uur uitgezonden op NPO2. Woensdag 14 december wordt de uitzending herhaald om 13:20 uur op NPO1.