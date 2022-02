Vijf aanhoudingen en 286 processen verbaal tijdens handhavingscontrole stationsgebied Utrecht

De controle leidde tot vijf aanhoudingen. Een daarvan was een notoire winkeldief, die na een korte achtervolging te voet, door agenten en beveiligingsmedewerkers werd ingerekend. De buit was een volle tas met gestolen kleding. Deze werd door de politie in beslag genomen. In totaal zijn drie personen aangehouden voor winkeldiefstal. Na een controle bleek een andere persoon nog een vervangende hechtenis open te hebben staan. De andere aanhouding is verricht omdat deze persoon zich wilde onttrekken aan de staande houding.

286 processen verbaal

De 286 processen verbaal zijn uitgeschreven voor zwartrijden, openbare dronkenschap, wildplassen, zich bevinden op verboden grond en andere overlastgevende feiten. Onder de personen die beboet werden bevonden zich bekende overlastgevende personen in het stationsgebied.

Dank namens burgemeester

Voorafgaand aan de actie bedankte burgemeester Sharon Dijksma, in het stadskantoor de samenwerkende partijen voor hun werk in de frontlinie van de samenwerking. De burgemeester sprak haar waardering uit voor de dagelijkse inzet van de mensen in uniformberoepen om op te komen voor leefbaarheid en veiligheid van de inwoners en bezoekers van de stad Utrecht.

Maximaal aanvullen en versterken

Deze integrale controle is een samenwerking tussen de politie, de Landelijke Eenheid, veiligheid, service NS, Toezicht en handhaving gemeente Utrecht, Qbuzz, Syntus, Arriva en Trigion beveiliging.

De doelstelling van deze integrale controle was dat alle deelnemende partners vanuit hun eigen domein, taakstelling, opdracht en bevoegdheden de eigen werkzaamheden verrichtten, om elkaar zo aan te vullen en te versterken. De actie heeft hierdoor een integraal karakter van samenwerkende partners, die in het gebied maximaal voor het publiek zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Met deze actie wordt er een signaal afgegeven naar de overlastveroorzakers en draagt de politie met diverse partners bij aan een veiliger en prettiger stationsgebied.

Iets verdachts?

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen of ondervind u overlast? Bel 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.

