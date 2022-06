Opsporing Verzocht kreeg minder tips in 2021

De meeste zaken (in totaal 345) kwamen voorbij in Opsporing Verzocht. Dat zijn er minder dan in 2020 (372) in dit programma aan bod kwamen. De afname heeft te maken met enkele aanpassingen bij het opsporingsprogramma. De NPO bracht onder meer de zendtijd terug naar een half uur en zond het programma op een later tijdstip uit.

‘Dat heeft consequenties gehad voor de resultaten van Opsporingscommunicatie’, zegt Franki Klarenbeek, coördinator van het landelijk team Opsporingscommunicatie. Er keken gemiddeld minder mensen. In 2020 lag het gemiddelde aantal kijkers nog op 1.137.455. In 2021 waren dat er wekelijks zo’n 886.636 ‘Minder kijkers kan effect hebben op de hoeveelheid tips die binnenkomen. En dat bleek: per uitzending kwamen gemiddeld 22 tips binnen. Dat is bijna de helft van wat we voorheen hadden. Ook konden we in een uitzending minder zaken presenteren. Er werden gemiddeld minder verdachten aangehouden dan tijdens eerdere seizoenen.’