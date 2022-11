Actie in de transportsector voor 250.000 euro aan gestolen goederen getraceerd

Resultaten van preventie en controle

De TFOC aanpak faciliteert een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en de sector. Daarbij zette we afgelopen week opnieuw in op preventie en controle. In Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Terneuzen, Hulst en Sluis werden 12 transportbedrijven integraal gecontroleerd en 22 bedrijven preventief bezocht.

In Roosendaal en Terneuzen werden rondom de grens verkeerscontroles gedaan. In totaal werden 140 vrachtwagens en 75 personen auto’s en busjes gecontroleerd. In Bergen op Zoom werd hierbij 34 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen. In Roosendaal werden twee spookvoertuigen in beslag genomen en een gestolen oplegger getraceerd. Dit zijn voertuigen die niet geregistreerd staan op naam van een persoon of een bedrijf. De KMar trof tijdens de controles een vreemdeling aan die 13 jaar illegaal in België verbleef.



Douaniers en agenten gingen met tientallen chauffeurs en ondernemers in gesprek over de criminele inmenging en de risico’s die dat met zich meebrengt. Tussen Terneuzen en Gent voerden we op het water met 11 schippers hetzelfde gesprek met als doel dat de branche leert signalen van criminaliteit te herkennen en te melden. Bekijk voor alle resultaten op een rij ook de factsheet .



Innovatie

Vorige jaar werd de serious game Operatie Zelos gelanceerd. Dit spel speel je door de ogen van een vrachtwagenchauffeur en planner en je krijgt op belangrijke momenten keuzes voorgelegd. Afgelopen week werd de game opnieuw onder de aandacht gebracht, dit keer onder meer via social media. Bekijk hier de trailer en klik op hier om zelf het spel te spelen.