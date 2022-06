Samen tegen georganiseerde criminaliteit in de transportsector

#stronglogistics

Samen met de branche werken politie, Openbaar Ministerie, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging. Deze aanpak wordt in heel Nederland toegepast. In november vorig jaar werd de derde TFOC actieweek in Zeeland West-Brabant gehouden. In 2020 werd deze aanpak afgetrapt in Zeeland West-Brabant . In april 2021 volgde een tweede actieweek. De integrale aanpak is een initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij is vooral de samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector essentieel.