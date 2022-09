Verdachte (20) opgepakt voor explosies bij woningen in ’s-Hertogenbosch

Explosies

In de nacht van zaterdag op zondag 31 juli werd bij een woning aan de Stapelen een explosief tot ontploffing gebracht. Zie ook ons eerdere bericht over dat incident.

De explosie volgde op een ontploffing enkele dagen eerder bij een woning vlak erbij, aan de Goedenrade . Bij beide explosies raakten de woningen beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het had veel erger kunnen aflopen.

Plaatsing camera’s

De explosies hadden lokaal grote impact en leverden gevoelens van onveiligheid en verontwaardiging op bij wijkbewoners. In overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant werden daarom twee tijdelijke camera’s geplaatst in de wijk Maaspoort, nabij de woning aan de Goedenrade. Dit met de nadrukkelijke bedoeling om de openbare orde te handhaven en het veiligheidsgevoel van wijkbewoners te vergroten.

Onderzoek

Onze recherche startte een onderzoek naar beide explosies. Tijdens het onderzoek kwam de verdachte in beeld. Het gaat om een 20-jarige man uit Rotterdam.

Aanhouding

Donderdag 1 september werd de verdachte door de Belgische collega’s om 20.45 uur aangehouden op een treinstation in Brussel. De overleveringsprocedure om de verdachte naar Nederland te krijgen wordt in gang gezet.

Info of camerabeelden?

Informatie over deze zaken blijft welkom. Daarom herhalen we onze eerdere oproepen aan iedereen die informatie en/of camerabeelden heeft over/van deze zaak én die dat nog niet met ons hebben gedeeld om dat alsnog te doen. Dat kan via één van onderstaande mogelijkheden.