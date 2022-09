Beelden relschoppers ADO Den Haag in Opsporing Verzocht

Na afloop van de wedstrijd bestormen ADO Den Haag-supporters het veld waarbij ze onder andere zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het vak met Excelsior-supporters gooien. Buiten het stadion worden ME'ers met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbordpaal bekogeld. Hierbij raken diverse ME'ers gewond. Ook politiehonden worden niet ontzien. Zo krijgt een politiehond een klap met een kettingslot op zijn rug en krijgt een andere hond een brandende fakkel onder zich gegooid. Vanavond toont de politie opnieuw beelden van relschoppers in Opsporing Verzocht.



Overzicht van de andere zaken

In de uitzending is ook aandacht voor de volgende zaken:

Almelo - diefstal fiets

Den Haag - rellen ADO-Excelsior

Etten-Leur: openlijke geweldpleging/mishandeling bij café

Duitsland: poging plofkraak

Amsterdam - overval supermarkt

Groningen - mishandeling

Monnickendam: poging overval

Oost-Nederland - bankpasfraude

Amsterdam - mishandeling Nieuwe Doelenstraat

Oss - inbraak wijnhuis

Wassenaar - woningoverval



Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending van 13 september.



Opsporing Verzocht wordt uitgezonden op dinsdag 20 september, rond 20.30 uur op NPO1. Woensdag 21 september rond 13.20 uur wordt de uitzending herhaald op NPO2. Ook is de uitzending op elk gewenst moment terug te kijken via NPO Start.