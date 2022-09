Vijfde aanhouding in onderzoek naar drugsdumping

De drugsdumping vond plaats op 13 september 2021 aan de Heereweg in Ossendrecht. Er werd onder andere in Bureau Brabant aandacht aan besteedt. Dat leverde eerder al vier aanhoudingen op.



De laatste twee aanhoudingen werden gedaan in de gemeente Tholen. Daar werden 19 juli 2022 een 55-jarige vrouw en een 64-jarige man aangehouden. Verder onderzoek leidde naar een vijfde verdachte. De eerder genoemde man uit de gemeente Woendrecht. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.