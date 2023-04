14- en 15-jarige verdachten aangehouden voor poging explosie

De Van Speykstraat was afgelopen week al vaker doelwit van excessief geweld. Dinsdagochtend 25 april rond 3.00 uur ging er een explosief af waarbij meerdere woningen beschadigd raakten. Woensdag 26 april werd een naastgelegen pand omstreeks 6.00 uur ’s morgens beschoten.



Eerdere aanhouding

De politie werkt met man en macht aan het onderzoek naar deze geweldsincidenten en de explosies en schietincidenten elders in de regio, zoals ook die aan de Crooswijkseweg. Woensdagavond werd in dit onderzoek al een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.



Opsporen én voorkomen

Niet alleen doet de politie onderzoek naar de incidenten die hebben plaatsgevonden, ook wordt er hard gewerkt aan het voorkomen van nieuwe incidenten. Analisten onderzoeken de achtergronden, betrokken personen en maken inschattingen van tijden en plekken waarop de risico’s het hoogst zijn. Agenten op straat passen hun verhoogde surveillance hier op aan. Ook het live uitkijken van aanwezige camera’s in de stad wordt aangepast op de aanwezige dreiging. Dat laatste resulteerde vanochtend vroeg in de aanhouding van twee jongens van 14 en 15 jaar. Beiden uit Rotterdam.



In de kraag gevat

Agenten die de camerabeelden van cameratoezicht meekeken zagen om 3.20 uur twee personen die zich verdacht ophielden voor een pand op de Van Speykstraat. Ze stuurden er gelijk agenten uit de rijdende surveillance op af. Die konden snel de verdachten in hun kraag vatten. Voor de deur van het pand stond een explosief. Explosievenverkenners van de politie onderzochten het bij de voordeur aangetroffen pakket. Rond half zeven was de situatie veilig. Onderzoek moet nog uitwijzen of de aangehouden personen daadwerkelijk betrokken zijn bij het gevonden explosief. Ook het verband met de eerdere incidenten wordt nog onderzocht.



Melden helpt

Het is niet de eerste keer dat een explosie is voorkomen door het vroegtijdig melden van een verdachte situatie. Dit keer waren het agenten via cameratoezicht, maar afgelopen maart was het een buurtbewoner in Vlaardingen die zeer alert een verdachte situatie meldde waardoor een explosie kon worden voorkomen. Ziet u een verdachte situatie of heeft u informatie die van belang kan zijn in de lopende onderzoeken of om nieuwe aanslagen te voorkomen, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 661 77 34.