Verdachte woninginbraak gevolgd door geweld aangehouden

Overveen - De recherche in Noord-Holland heeft een man aangehouden die al geruime tijd gezocht werd voor een inbraak gevolgd door geweldpleging aan de Prins Hendriklaan in Overveen. Hij werd na de inbraak geïdentificeerd. Omdat het een rondreizende crimineel betreft is zijn naam bekend gemaakt en zijn beelden van de verdachte getoond in Opsporing Verzocht. De man pleegde met een compagnon de inbraak. De tweede verdachte is nog niet aangehouden.