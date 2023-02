Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek berovingen Parkstad

In de regio Parkstad vonden in de maand januari diverse gewelddadige berovingen plaats. Bij deze incidenten werden slachtoffers onder dreiging van een wapen beroofd. Daarbij werd ook fysiek geweld niet geschuwd. Twee van deze berovingen werden benoemd in een SpeurMee-video en in de uitzending van Opsporing Verzocht. Op donderdagavond 5 januari werd een man door drie personen op de Ailbertuslaan in Kerkrade van diverse spullen beroofd onder dreiging van een vuurwapen. Op 15 januari werden op de Deken Deutzlaan in Kerkrade twee personen onder dreiging van een vuurwapen van een voertuig beroofd.

Het voertuig uit laatstgenoemde zaak werd de nacht na de uitzending van Opsporing Verzocht uitgebrand teruggevonden in Landgraaf. Lees daar hier meer over. Dat leverde weer nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoek op. Daarnaast leverde de uitzending van Opsporing Verzocht ook meerdere tips op. Merendeel van de tips werd gegeven via Meld Misdaad Anoniem. Er werden tips over het voertuig en ook zijn er tips gegeven over de identiteit van mogelijke verdachten. Deze worden nader onderzocht. Dit alles heeft gezorgd voor nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. De twee eerder genoemde zaken uit Kerkrade lijken met elkaar in verband te staan. Daarnaast zijn er ook mogelijke verbanden met andere berovingen in Parkstad. In aanstaande uitzending van Opsporing Verzocht zal een terugkoppeling van de laatste stand van zaken gegeven worden.