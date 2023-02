Onderzoek fataal steekincident in Den Haag

Na de steekpartij werden drie minderjarige verdachten aangehouden. Het gaat om twee meisjes van 17 en 15 jaar oud en een jongen van 17 die vastzitten. Zij zouden kort voor het steekincident een confrontatie hebben gehad met het slachtoffer en zijn vrouw. Op het Doctor H.E. van Geldererf werd het echtpaar mishandeld en werd meneer Chen gestoken. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over de exacte toedracht van het steekincident.