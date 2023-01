Toeriste bijt overvaller en herken jij deze brandstichter?

Den Bosch - Toeriste bijt overvaller in duim

Tijdens een citytrip in Den Bosch is een 25-jarige vrouw overvallen en van haar telefoon beroofd. Dat gebeurde op dinsdagavond 26 juli 2022 rond 19.00 uur in een appartement aan het Sweelinckplein. De dader is op zijn vlucht gefilmd.

Op de terugweg van een boodschap belde haar vriend de vrouw om te vragen of ze de voordeur alvast op een kier wilde zetten. Maar in plaats van haar vriend stond er ineens een onbekende man in de woonkamer. Hij bedreigde het slachtoffer met een mes en pakte haar telefoon. De vrouw bleef achter met kleine sneetjes en schaafwonden en was vooral erg geschrokken.

Tijdens de worsteling met de dader heeft de vrouw hem in zijn rechterduim gebeten. Mogelijk had hij na 26 juli een wondje op zijn duim. De politie denkt dat hij uit de directe omgeving van het Sweelinckplein in Den Bosch-Zuid komt.

Nu al informatie doorgeven over deze zaak kan. Volg onderstaande link:

