Beelden relschoppers in AZ-stadion openbaar

Korter programma

Opsporing Verzocht kent de komende weken een zomerprogrammering. Dat betekent dat een uitzending korter is dan u gewend bent. Het programma duurt een kwartier. ‘Normaliter was er een zomerstop voor het programma, maar anders dan vorig jaar is er nu ruimte in de programmering. Daardoor kunnen we tot en met 27 juni elke dinsdag een verkorte uitzending brengen’, vertelt Jan Thijs van Hemmen van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie. ‘Hierdoor kunnen we een landelijk publiek blijven bereiken voor onder meer urgente zaken als de rellen bij het voetbal in Alkmaar.’

In de ‘zomereditie’ zijn, vanwege de korte uitzendtijd, geen vaste onderdelen zoals reconstructies te zien. Na 27 juni gaat de zomerstop in. De gebruikelijke uitzendingen van Opsporing Verzocht zijn weer te zien vanaf dinsdag 29 augustus.