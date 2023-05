Opnieuw aanhouding in grootschalig drugsonderzoek Eindhoven

Nieuwe aanhouding

Het onderzoek heeft niet stilgelegen sinds de actiedag in oktober vorig jaar. De man uit ’s-Hertogenbosch wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs en het meehelpen met het opbouwen van diverse drugslab-locaties. De verdachte zit vast voor verhoor.



Actiedag in Nederland en Spanje

De recherche in Eindhoven doet sinds november 2019 onderzoek naar een organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met de productie en handel van synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Tijdens een grote actiedag op 17 oktober werden tientallen locaties in Nederland en Spanje doorzocht en negen verdachten aangehouden. Naast de nodige drugs en benodigdheden voor de vervaardiging ervan, werden onder andere grote sommen geld, vuurwapens en munitie gevonden. Bij de actie onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) waren in totaal ruim 1.000 opsporingsambtenaren van de politie, FIOD en de Belastingdienst betrokken.



Aanhoudingen in december en januari

De maanden erna volgden nieuwe aanhoudingen. Op 19 december werden twee verdachten aangehouden voor de productie van synthetische drugs en het dumpen van drugsafval. Op 24 januari hielden we in Eindhoven nog vijf verdachten aan. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen en/of het voorhanden hebben van drugs.



Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang en nieuwe aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.