Doorbraak in Identify Me-zaak: slachtoffer blijkt 31-jarige vrouw uit Wales

Overige 21 zaken

Initiatiefnemer en projectleider Martin de Wit is erg dankbaar dat de campagne Operation Identify Me tot een identificatie heeft geleid. 'In de voorbereiding hebben we altijd tegen elkaar gezegd; als ook maar één vrouw wordt geïdentificeerd, dan is dat alle moeite waard.' De Nederlandse politie hoopt nu dat het succes voor de Belgische zaak ook een nieuwe impuls geeft aan de 21 andere zaken. 'We wisten al dat het verlossende antwoord voor deze zaken waarschijnlijk over de grens ligt. Nu weten we ook dat er zelfs na dertig jaar nog hoop is. Er moeten veel meer nabestaanden zijn, ergens in de wereld, die wachten op nieuws over hun geliefde. We hopen dat onze oproep hen nu alsnog bereikt. Zorg als nabestaande echt dat je zeker weet dat de vermissing in onze landen ook bekend is.' Op de campagnewebsite www.interpol.int/im is nog steeds informatie over alle zaken te vinden. Via een contactformulier kunnen tips worden doorgegeven. De campagne heeft inmiddels al ongeveer 1250 tips opgeleverd.