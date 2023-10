Helvoirt; Aanvullend onderzoek in moordzaak

De op woensdag aangehouden verdachte van 18 jaar is de afgelopen dagen meerdere keren verhoord door de recherche, die op dit moment met een team aan (forensisch) specialisten zoekt naar sporen die met de zaak in verband kunnen worden gebracht.



Meerdere plekken

De politie doet aanvullend onderzoek op en rondom de plaats delict, het bospad aan de Margriet. Ook wordt gezocht bij ‘De Roeivijver’. Gelet op het belang van het onderzoek wil de politie op dit moment niets kwijt over de reden van de actie en waar precies naar wordt gezocht.

Bureau Brabant

In Bureau Brabant wordt komende maandag aandacht besteed aan de moord op Peter van Dongen. Dat is vanaf 17.00 uur te zien op Omroep Brabant.

Informatie

Iedereen die denkt informatie te hebben die ons kan helpen in het onderzoek roepen we op dit met ons te delen. Ook informatie die onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk de doorslag geven. Bel met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie te delen met het Team Bijzondere Getuigen: 088-6617734.

Dossier

Er is een dossier aangemaakt op politie.nl waar je alle informatie en voortgang over deze zaak kunt vinden.