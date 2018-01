Dood bejaarde weduwe Miet van Bommel

Miet was weduwe en had jarenlang met haar man café Van Bommel in Bladel gerund. Miet woonde aan de Sniederslaan in het centrum van Bladel, in het pand waar vroeger het café gevestigd was. Miet was alleenstaand en hulpbehoevend. Ze was slechtziend en één van haar benen was geamputeerd. Haar woon- en slaapkamer lag aan de voorzijde van het pand op de begane grond. Op dinsdagavond 11 februari 1992 kwam een wijkverpleegkundige om haar naar bed te helpen. De volgende ochtend, woensdag 12 februari 1992 vond de wijkverpleegkundige Miet dood op de vloer van haar kamer. Miet was seksueel misbruikt en met grof geweld om het leven gebracht. De dader had een raampje in de voordeur kapotgeslagen waardoor hij de deur kon openmaken en naar binnen gaan. Hij is ook via de voordeur weer weggegaan. Er was geen sprake van beroving of diefstal. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie de dader is.