Vrouw gedood tijdens hond uitlaten

Mariëlle was moeder van twee dochters en lag in scheiding. Samen met haar dochters verbleef ze tijdelijk bij haar moeder op het woonwagencentrum. De politie heeft alles uit de kast gehaald om de dader van deze aanslag met dodelijke afloop te vinden. Ondanks al deze inspanningen is dat helaas niet gelukt. Haar twee dochters en andere nabestaanden hebben geen rust voordat de dader is gevonden. Weet u wie er achter deze aanval zit? Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.