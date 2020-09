Cold Case: De dood van Judit Nyari

Op 6 december 1993 wordt bij recreatiebos "De Meerval" bij Dronten het lichaam gevonden van een vrouw. Het blijkt te gaan om de 25-jarige Judit Nyari. Vijf dagen eerder is zij voor het laatst gezien als ze een boete krijgt in de trein naar Utrecht. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan maar haar moordenaar is nooit gevonden.

Omschrijving

Langs de Elburgerweg in Dronten ligt recreatiebos De Meerval. De locatie wordt soms gebruikt als parkeerplaats of om te vissen. Op 6 december 1993 wordt verstopt onder bladeren het lichaam gevonden van een vrouw. Ze blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. Het blijkt te gaan om Judit Nyari. Mogelijk was Judit ook bekend onder de naam Judit Klein of Kleine Judit.

Judit werkte de laatste jaren van haar leven in de prostitutie in Amsterdam en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Wanneer Judit eind november 1993 in het ziekenhuis ligt in Amsterdam, hoort ze dat ze hiv-positief is. Op 1 december 1993 rond 10.00 uur, verlaat ze het ziekenhuis. Het laatste teken van leven van Judit is een bekeuring die zij diezelfde 1 december rond 22.30 uur krijgt in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van Judit.

Over de moord op Judit Nyari maakte de politie een aantal podcastafleveringen. Deze zijn te beluisteren via podcastapps als Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Klik hier om aflevering 1 te beluisteren en klik hier voor aflevering 2.