Politie zoekt getuigen en beeldmateriaal verkeersongeval

Bij het ongeval waren, een 55-jarige automobilist en een 79-jarige fietser betrokken. De fietser raakte gewond en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Helaas is het slachtoffer afgelopen week aan zijn verwondingen komen te overlijden. Opsporing Team Verkeer is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Getuigenoproep

Om het incident duidelijk in beeld te krijgen, is het onderzoeksteam op zoek naar getuigen en/of eventuele camerabeelden van het ongeval, bijvoorbeeld van dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u via de onderstaande mogelijkheden.

Zaaknummer: PL1300 – 2022149251