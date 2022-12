Heftige woningoverval Valkenswaard maandag in Bureau Brabant

Overval - Valkenswaard

Op maandag 8 augustus tegen 0.50 uur zijn een ouder echtpaar slachtoffer geworden van een woningoverval. Dat gebeurde op de Grevenschutweg in Valkenswaard. Ze liggen nog maar net in bed als er beneden een ruit wordt ingegooid. De man des huizes gaat kijken en staat dan bovenaan de trap oog in oog met twee overvallers. Opmerkelijk is dat in de weken voor de overval twee andere incidenten zijn voorgevallen. Op 17 juli zijn de man en vrouw slachtoffer geworden van spoofing en op 31 juli was er nog een verdachte situatie waarbij er twee jongemannen zich gek gedroegen nabij de woning.

Weet u iets of hebt u iets gezien? Neem dan contact met ons op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.



Zware mishandeling - Boxtel

Ergens tussen dinsdagavond 23 augustus 21.00 uur en woensdagnacht 24 augustus 1.00 uur vond er een ernstige mishandeling plaats in Boxtel. Een groepje jongeren heeft op de Rechterstraat het voorzien op één slachtoffer. Ineens wordt die man tegen de grond gewerkt en mishandeld. Ook hier laten we beelden van zien. Herkent u iemand of hebt u meer informatie? Laat het dan weten.



Brandstichting - Someren

Op donderdag 24 november 2022 werd er tussen 00.00 uur en 00.30 uur brand gesticht bij een kampeerboerderij aan De Hoof in Someren. Het gebouw raakte zwaar beschadigd door de brand. Gelukkig was de boerderij niet in gebruik toen de brand woedde. Maar dit had natuurlijk veel ernstiger kunnen aflopen.



Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. Kijk en help mee om misdaad op te lossen.