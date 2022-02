Opsporing Verzocht: moord op Johan de Waal

Johan de Waal raakte op 9 januari 2012 vermist. Negen maanden later werd zijn lichaam gevonden in het Kanaal van Steenenhoek, vlak bij zijn huis. De 54-jarige De Waal was door een misdrijf om het leven gekomen. Kort na de vondst van het stoffelijk overschot hield de politie twee mannen aan.

Later besloot het OM dat de mannen niet langer verdachten waren, waardoor de twee weer op vrije voeten belandden. Daarmee blijft de moord tot op de dag van vandaag onopgelost. In Opsporing Verzocht wordt daarom vanavond een oproep gedaan om informatie over deze zaak met de politie te delen. Deze informatie kan ervoor zorgen dat de nabestaanden van Johan de Waal tien jaar na dato een antwoord krijgen op de vraag wat hem is overkomen. Er is een bedrag van 15.000 euro beschikbaar voor de gouden tip in deze zaak.