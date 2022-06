Opsporing NL: Steekincident Winschoten

Nederland - Vanavond in de uitzending van Opsporing NL aandacht voor een steekincident op het Marktplein in Winschoten. Het steekincident vond plaats in de nacht van 7 op 8 mei .Daarbij raakte een 24-jarige man uit Nieuwe Pekela ernstig gewond en een 24-jarige man uit Midwolda lichtgewond.