Dodelijke steekpartij Amsterdam in Opsporing Verzocht

Danny Castledine was samen met een vriend in Amsterdam. In de loop van de nacht raakten de twee elkaar kwijt. Danny liep daarna richting het Centraal Station en raakte daar aan de praat met een man uit België. De twee liepen samen via de Martelaarsgracht en de Spuistraat richting de Singel waar Danny werd neergestoken en overleed. Later die ochtend hield de politie in Amsterdam-Zuid de 22-jarige Belg aan. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Danny.

Getuigen gezocht

Het onderzoeksteam en de nabestaanden willen graag weten waarom Danny werd neergestoken en zoekt daarom een aantal specifieke getuigen die die fatale nacht in Amsterdam waren en mogelijk informatie hebben. Er worden beelden van hen getoond in de hoop dat ze zich bij de politie melden.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond uitgezonden om 21:30 uur op NPO 1. Woensdag 2 november 2022 zal het programma rond 13:20 uur worden herhaald via dezelfde zender.